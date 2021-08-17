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17 августа, 2021
 
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"Папина копия", "Как две капли воды". Ляшко показал сына, которому исполнился год и три месяца. Фото

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Сын Александр родился у Олега Ляшко 17 мая 2020 года
Сын Александр родился у Олега Ляшко 17 мая 2020 года
Фото: Олег Ляшко / Facebook

Бывший народный депутат Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко показал своим подписчикам в Facebook своего сына Александра, которому 17 августа исполнился год и три месяца.

"Я – самый счастливый человек на этой планете!" – подписал фото 48-летний политик.

Пост экс-нардепа за час набрал больше 1,7 тыс. лайков и свыше 100 комментариев. Пользователи соцсети отмечают схожесть отца и сына.

"Так похожи, две капли воды. Вот счастье", – написала Марфа Бородинская.

"Папина копия! Желаю вам всего наилучшего!" – прокомментировала Тереза Краснокуцкая.

"Вылитый", – считает Евгений Шаян.

"Какой смешной добрячок", – заметила Татьяна Миргородская.

https://www.facebook.com/O.Liashko/posts/4228461510555747

Контекст:

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. Был депутатом парламента почти 13 лет – с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года.

Политик женат на Росите Сайранен. Они зарегистрировали брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. У пары есть дочь Владислава (2002) и сын Александр (2020).

Теги: Олег Ляшко, семья, отец
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