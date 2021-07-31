"Решили возглавить "Квартал 95"?" Ляшко показал, как "круто иметь свои яйца"

Подписчики Ляшко усомнились, что у него домашние яйца, он в ответ заверил, что регулярно чистит курятник Фото: Олег Ляшко / Facebook

"Круто, когда есть свои огурчики. Вот так подошел – ра-а-аз! – сорвал. Съел. Круто, когда есть свои помидорчики. Вот так перешел и сорвал свой помидорчик", – объяснял Ляшко, параллельно съедая сорванное.

В конце огородного обзора он подошел к миске с яйцами и заявил: "Но лучше всего, когда есть свои яйца. Круто иметь свои яйца!"

За несколько часов видео набрало больше 2,5 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.

"Олег, это чужие", – пошутил Вячеслав Редько.

"Так это твои яйца или куриные?" – поинтересовался Слава Бельков.

"Что-то такие чистенькие, как для "своих" яиц. Курам попки вытирают?" – спросила Катерира Шуба. Ляшко ей ответил: "Курятник регулярно чистим".

"Олег, пока Владимир Зеленский – президент, вы решили возглавить "Квартал 95"? Про перец забыли сказать!" – поинтересовался Вадим Саввон.