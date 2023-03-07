"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео

Видео с участием музыкантов опубликовано 5 марта в Instagram.

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А так композиция звучит в исполнении Квасний.

Контекст:

По словам Квасний, благодаря которой украинская песня обрела новую волну популярности, записать ролик ее вдохновила украинская группа Dakh Daughters – участницы коллектива перепели "Парову машину" в своей манере.

На данный момент ролик Квасний собрал почти 10 млн просмотров, почти 100 тыс. лайков и 10 тыс. комментариев.