"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео

Видео с участием музыкантов опубликовано 5 марта в Instagram.
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А так композиция звучит в исполнении Квасний.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong оригінальний звук - Kvas.nii
По словам Квасний, благодаря которой украинская песня обрела новую волну популярности, записать ролик ее вдохновила украинская группа Dakh Daughters – участницы коллектива перепели "Парову машину" в своей манере.
На данный момент ролик Квасний собрал почти 10 млн просмотров, почти 100 тыс. лайков и 10 тыс. комментариев.