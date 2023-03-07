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07 марта, 2023
 
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"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео

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Саша Таб и Музычук спели "Парову машину" в своей манере
Саша Таб и Музычук спели "Парову машину" в своей манере
Скриншот: kalush.official / Instagram

Музыканты из украинской группы Kalush Orchestra Саша Таб и Тимофей Музычук перепели аутентичную украинскую песню "Парова машина", которая вновь стала популярной и завирусилась в TikTok после того, как фрагмент композиции записала и выложила в сеть украинская студентка-филолог Ярина Квасний.

Видео с участием музыкантов опубликовано 5 марта в Instagram.

А так композиция звучит в исполнении Квасний.

Контекст:

По словам Квасний, благодаря которой украинская песня обрела новую волну популярности, записать ролик ее вдохновила украинская группа Dakh Daughters – участницы коллектива перепели "Парову машину" в своей манере.

На данный момент ролик Квасний собрал почти 10 млн просмотров, почти 100 тыс. лайков и 10 тыс. комментариев.

Галина ГРИШИНА
редактор
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