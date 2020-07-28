Павлиний принт и брошь-черепаха. Герцогиня Корнуольская прогулялась по Лондону

73-летняя герцогиня Корнуольская Камилла во время прогулки по городу посетила Лондонскую национальную галерею.

Во время прогулки супруга принца Чарльза использовала маску для лица Фото: ЕРА

Супруга принца Чарльза, 73-летняя герцогиня Корнуольская Камилла 28 июля совершила прогулку по Лондону. Об этом на своей странице в Instagram сообщил королевский фотограф Крис Джексон, сопровождающий герцогиню во время ее перемещений по городу.

"Герцогиня Корнуольская отправилась сегодня на работу, совершив короткую прогулку из Кларенс-хаус в Лондонскую национальную галерею", – поделился Джексон.

На обнародованном им фото герцогиня Корнуольская запечатлена в защитной маске с павлиньим принтом. В качестве наряда супруга принца Чарльза выбрала темно-бирюзовое платье с длинным рукавом, украсив его брошью в виде черепахи.

Фото: ЕРА

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает динамику распространения коронавируса в мире, по состоянию на 28 июля количество заболевших превысило 16,4 млн человек. Более 654 тыс. умерли.

В Великобритании коронавирусом заразилось более 300 тыс. человек, 45 844 из которых погибли.

Герцогиня Корнуольская Камилла – вторая супруга принца Чарльза. В апреле 2020 года пара отмечала 15-летие супружеской жизни. Принц Уэльский Чарльз является первым в очереди на британский престол.