"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки

Украинская певица Tarabarova разместила в сети видеорецепт приготовления сахарного печенья.
"Это печенье, аромат которого ты помнишь с детства. Рецепт очень простой – от моей мамы", – анонсировала певица.
Она не указала пропорции ингредиентов, добавляя их на глаз.
По словам артистки, для приготовления сахарного печенья необходимо растереть масло с сахаром, добавить чайную ложку ванильного сахара и какао по вкусу. Затем влить сметану, а после добавить в массу муку и разрыхлитель.
Перед приготовление тесто нужно поместить на 30 минут в холодильник, а затем раскатать и с помощью формочек вырезать печенье.
Выпекать фигурки из теста артистка рекомендует на противне, покрытом пергаментной бумагой, которую предварительно необходимо смазать сливочным маслом. Выпекать печенье необходимо в печке при 180 градусах до готовности.
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Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.
Супруги воспитывают сына Ивана и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.