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13 февраля, 2022
 
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Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"

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Для мероприятия Крус выбрала платье из последней кутюрной коллекции весна-лето 2022
Для мероприятия Крус выбрала платье из последней кутюрной коллекции весна-лето – 2022
Фото: EPA

47-летняя испанская актриса и модель Пенелопа Крус вместе со своим мужем – 52-летним испанским актером Хавьером Бардемом вечером 12 февраля стали гостями красной ковровой дорожки 36-й ежегодной кинопремии "Гойя" в Валенсии.

Для этого мероприятия актриса выбрала светло-сиреневое платье, расшитое белыми и красными цветами из драгоценных камней, из последней кутюрной коллекции весна-лето – 2022.

Фото Крус и Бардема 13 февраля были опубликованы в Instagram.

Контекст:

Крус родилась в 1974 году в Испании. В 1991 году она устроилась ведущей на телеканал, а в 1992 дебютировала в качестве актрисы, снявшись в фильме испанского режиссера Бигаса Луны "Ветчина, ветчина". На съемках этого фильма она познакомилась со своим будущим супругом Бардемом. На сегодняшний день актриса сыграла около 50 ролей. Крус – обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Крус и Бардем поженились в 2010 году. Пара воспитывает двоих детей – сына Леонардо (2011) и дочь Луну (2013).

Теги: Валенсия, режиссер, актер, платье, Пенелопа Крус, актриса, Хавьер Бардем, Chanel
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