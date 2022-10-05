Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2022
 
Новости

Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пенн двукратный лауреат премии "Оскар" и обладатель "Каннской пальмовой ветви"
Пенн – двукратный лауреат премии "Оскар" и обладатель "Каннской пальмовой ветви"
Фото: ЕРА

Американский актер Шон Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в сатирическом шестисерийном австралийском сериале "Пойманные". Съемки фильма стартовали на студии Fox Studios в Сиднее. Об этом 3 октября сообщило издание Variety.

По сюжету, четыре австралийских солдата оказываются в эпицентре войны в чужой стране и попадают в плен, так как их по ошибке принимают за других. После того, как записанное с их участием видео попадает в сеть, они становятся звездами интернета.  

Сценаристом сериала, а также режиссером и продюсером стал австралийский актер и режиссер Кик Гарри. Он также исполнил одну из главных ролей в этом сериале.

Проект будет транслироваться в Австралии и на новом потоковом сервисе Великобритании ITVX в 2023 году.

Контекст:

Пенн – двукратный лауреат премии "Оскар" и обладатель "Каннской пальмовой ветви". Актер также снимает документальные фильмы о резонансных событиях. Он несколько раз посещал Украину, документируя преступления российских оккупантов.

Теги: кино, Австралия, Шон Пенн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
Алеся БАЦМАН
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
"А что делать? Такая жизнь у нас". Наташа Королева заявила, что отпустит мужа-стриптизера воевать против Украины
"А что делать? Такая жизнь у нас". Наташа Королева заявила, что отпустит мужа-стриптизера воевать против Украины
В узких брюках и пальто. 48-летняя Наталья Кличко показала осенний образ
В узких брюках и пальто. 48-летняя Наталья Кличко показала осенний образ
"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv
"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 