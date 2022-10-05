Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале

По сюжету, четыре австралийских солдата оказываются в эпицентре войны в чужой стране и попадают в плен, так как их по ошибке принимают за других. После того, как записанное с их участием видео попадает в сеть, они становятся звездами интернета.

Сценаристом сериала, а также режиссером и продюсером стал австралийский актер и режиссер Кик Гарри. Он также исполнил одну из главных ролей в этом сериале.

Проект будет транслироваться в Австралии и на новом потоковом сервисе Великобритании ITVX в 2023 году.