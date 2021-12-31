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31 декабря, 2021
 
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"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", " Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей 61-летней Тимошенко

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Тимошенко родилась в 1960 году
Тимошенко родилась в 1960 году
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко 31 декабря обновила фото на своей странице в Facebook. На новом портретном снимке она позирует в белом гольфе, касаясь руками лица, которое изображено крупным планом.

Волосы 61-летняя Тимошенко собрала в хвост, оставив по бокам пряди. Политик сделала неяркий макияж, подчеркнув глаза.

"Немножко перестаралась, мы же все знаем, сколько ей лет", – отреагировали подписчики.

"Молодец, держится, несмотря ни на что. Она может нравиться или нет, но в уме и харизме ей не откажешь. А без наглости и авантюризма в нашей политике никто долго не продержится", – высказались в сети.

"Скоро будет похожа на [55-летнюю украинскую актрису Ольгу] Сумскую", – предположили фолловеры.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/4882498285121569:0

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). В ноябре ей исполнился 61 год.

С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.

11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое дело" Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.

Теги: Юлия Тимошенко, мода и красота
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