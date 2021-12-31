"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", " Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей 61-летней Тимошенко

Волосы 61-летняя Тимошенко собрала в хвост, оставив по бокам пряди. Политик сделала неяркий макияж, подчеркнув глаза.

"Немножко перестаралась, мы же все знаем, сколько ей лет", – отреагировали подписчики.

"Молодец, держится, несмотря ни на что. Она может нравиться или нет, но в уме и харизме ей не откажешь. А без наглости и авантюризма в нашей политике никто долго не продержится", – высказались в сети.

"Скоро будет похожа на [55-летнюю украинскую актрису Ольгу] Сумскую", – предположили фолловеры.