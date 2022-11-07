Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"

"Композитор скончался в Оренбурге из-за проблем с сердцем. Ему было 58 лет. Последние годы музыкант беспробудно пил и тяжело болел", – написал канал.
Кузнецов пережил Юрия Шатунова, который умер в июне этого года, на четыре месяца.
Кузнецов родился в Медногорске Оренбургской области 6 января 1964 года.
Группу "Ласковый май" он создал в 1986 году. Ее солистом стал Юрий Шатунов. Визитной карточкой коллектива была песня "Белые розы". Шатунов покинул группу в 1991 году, начав сольную карьеру. После его ухода группа распалась.
23 июня стало известно о смерти артиста. У него диагностировали обширный инфаркт.