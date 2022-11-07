Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"

После распада "Ласкового мая" Шатунов и Кузнецов продолжали общаться Фото: yuriy_shatunov / Instagram

"Композитор скончался в Оренбурге из-за проблем с сердцем. Ему было 58 лет. Последние годы музыкант беспробудно пил и тяжело болел", – написал канал.

Кузнецов пережил Юрия Шатунова, который умер в июне этого года, на четыре месяца.