Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"

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После распада "Ласкового мая" Шатунов и Кузнецов продолжали общаться
После распада "Ласкового мая" Шатунов и Кузнецов продолжали общаться
Фото: yuriy_shatunov / Instagram

Основатель группы "Ласковый май" и автор самых известных ее хитов "Белые розы" и "Седая ночь" Сергей Кузнецов умер 7 ноября в возрасте 58 лет. Об этом сообщил Telegram-канал "Не Малахов".

"Композитор скончался в Оренбурге из-за проблем с сердцем. Ему было 58 лет. Последние годы музыкант беспробудно пил и тяжело болел", – написал канал.

Кузнецов пережил Юрия Шатунова, который умер в июне этого года, на четыре месяца.

Контекст:

Кузнецов родился в Медногорске Оренбургской области 6 января 1964 года.

Группу "Ласковый май" он  создал в 1986 году. Ее солистом стал Юрий Шатунов. Визитной карточкой коллектива была песня "Белые розы". Шатунов покинул группу в 1991 году, начав сольную карьеру. После его ухода группа распалась.

23 июня стало известно о смерти артиста. У  него диагностировали обширный инфаркт.

Теги: шоу-бизнес, Сергей Кузнецов, Ласковый май, Юрий Шатунов
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