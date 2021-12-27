"Это другое измерение, идеи high level и самые популярные артисты". В Киеве состоялась премьера мюзикла "Новая Снежная Королева". Фото

По словам автора идеи и продюсера проекта Сергея Пермана, в Украине "мюзикл бродвейского формата в таком масштабе создан впервые".

"Это грандиозное действо для современных детей и их родителей, а для дворца "Украина" – исторический момент: мы перевернули страницу новогодних "солянок", созданных на скорую руку под праздники. "Новая Снежная Королева" – это другое измерение, идеи high level, авторская музыка и самые популярные украинские артисты", – заявил Перман.

Над созданием шоу также работали композитор Дмитрий Саратский, автор текстов Анна Завальская, режиссер и хореограф Александр Лещенко. Также для участников мюзикла были созданы более 50 нарядов.