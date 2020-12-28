"Перше відкриття". Вышел первый клип Vivienne Mort с 2018 года. Видео
Украинская группа Vivienne Mort на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Перше відкриття". Как таковой сюжет в ролике отсутствует. В кадре появляется фронтвумен группы, Даниэла Заюшкина. Она в черном кружевном платье, мантилье и венке из красных цветов. Она играет на рояле и исполняет песню. "Перше відкриття, 2020-й. Жити можна. Перше відкриття, 2020-й. Жити хочу. Першому тобі зізнаюся в коханні. Першому йому за все своє життя", – поется в треке. Композиция "Перше відкриття" стала первой песней Vivienne Mort с 2018 года Тогда вышел альбом "Досвід" и клип на песню "Думаю про тебе".
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