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14 марта, 2023
 
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Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме

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Певица Палома посвятила новую песню "женщинам, которые выполняют всю домашнюю и эмоциональную работу и заслуживают большего"
Певица Палома посвятила новую песню "женщинам, которые выполняют всю домашнюю и эмоциональную работу и заслуживают большего"
Фото: parispalomaofficial / Instagram

Британская певица и автор песен Пэрис Палома 12 марта разместила в TikTok тизер своего будущего клипа на песню Labour, премьера которого запланирована на 24 марта. За это время ролик собрал более 2 млн просмотров.

Он посвящен "женщинам, которые выполняют всю домашнюю и эмоциональную работу и заслуживают большего".

"Ты заставляешь меня делать слишком много работы. Терапевт, мать, горничная, нимфа, девственница, медсестра, потом служанка, просто живущий придаток, чтобы обслуживать его, чтобы ему никогда не приходилось и пальцем шевелить", – поется в песне.

Издание Independent пишет, что после публикации тизера в TikTok появился тренд с использованием отрывка из этой песни. С его помощью женщины рассказывают истории о том, как сами столкнулись с сексизмом или же предубеждениями.

Например, пользователь сети Оливия Киркиби использовала трек, чтобы с помощью специального приложения показать, как стандарты красоты заставляли женщин соответствовать новым требованиям.

Всего в сети на данный момент опубликовано около 13 млн роликов с использованием трека Пэрис Паломы.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: тизер, женщины, работа, певица, сексизм, TikTok, трек
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