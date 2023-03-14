Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме

Он посвящен "женщинам, которые выполняют всю домашнюю и эмоциональную работу и заслуживают большего".
"Ты заставляешь меня делать слишком много работы. Терапевт, мать, горничная, нимфа, девственница, медсестра, потом служанка, просто живущий придаток, чтобы обслуживать его, чтобы ему никогда не приходилось и пальцем шевелить", – поется в песне.
Издание Independent пишет, что после публикации тизера в TikTok появился тренд с использованием отрывка из этой песни. С его помощью женщины рассказывают истории о том, как сами столкнулись с сексизмом или же предубеждениями.
@parispalomaofficial LABOUR OUT 24TH MARCH. PRE-SAVE LINK IN BIO (tiktok its beetroot and pomegranate no hearts were eaten in the making of this video) #labour #emotionallabour #women #domesticlabour #feminist #newmusic #parispaloma #singersongwriter labour by Paris Paloma - Paris Paloma
Например, пользователь сети Оливия Киркиби использовала трек, чтобы с помощью специального приложения показать, как стандарты красоты заставляли женщин соответствовать новым требованиям.
Всего в сети на данный момент опубликовано около 13 млн роликов с использованием трека Пэрис Паломы.
@olivia_kirkby
The expectations of women have always been too much when is enough going to be enough?labour by Paris Paloma - Paris Paloma