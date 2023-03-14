"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера

"Для меня и моей команды было честью и вызовом создать это волшебное платье в этих сверхсложных и трагических обстоятельствах. Под ракетными обстрелами, постоянными авиаприлетами, когда нет тепла и света, мы объединяемся по всему миру, чтобы показать, как выглядит настоящая украинская суперсила", – написал дизайнер.
Степаненко отметил, что работа над платьем длилась месяц. На него ушло 22 метра шелкового тафта и шифона в разных вариациях.
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"Для меня было важно работать с украинским дизайнером, я хотела представлять страну, в которой родилась, которая переживает трудные времена и нуждается в помощи прямо сейчас", – написала на своей странице в Instagram Хоффман.
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Хоффман родилась в Донецкой области. Она проживает в Германии с 2001 года и имеет немецкое гражданство.
1 марта 2015 года она получила титул "Мисс Германия". На тот момент ей было 23 года.