  Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео

В видеоработе использованы кадры инаугурации российского президента Владимира Путина, который сопоставляется с советским диктатором Иосифом Сталиным. В ролике также показаны архивные кадры, снятые во время задержания активистов на акция протестов в РФ.

В песне, которую артисты написали от имени Путина, говорится о том, что он мечтает, чтобы россияне умирали за него так же, как умирали за Сталина.

"Я хочу, чтобы они боялись меня,

Как все боялись его.

Арестованные и расстрелянные,

Но все равно молясь на него", – поется в одном из куплетов.

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Видео: Pet Shop Boys / YouTube