Бульвар Шоубиз
 
13 февраля, 2023
 
Новости

Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Pet Shop Boys осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину
Pet Shop Boys осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину
Фото: petshopboys / Instagram

Британская группа Pet Shop Boys 10 февраля на своем канале в YouTube презентовала черно-белый клип на песню под названием Living in the past.

В видеоработе использованы кадры инаугурации российского президента Владимира Путина, который сопоставляется с советским диктатором Иосифом Сталиным. В ролике также показаны архивные кадры, снятые во время задержания активистов на акция протестов в РФ.

В песне, которую артисты написали от имени Путина, говорится о том, что он мечтает, чтобы россияне умирали за него так же, как умирали за Сталина.

"Я хочу, чтобы они боялись меня,
Как все боялись его.
Арестованные и расстрелянные,
Но все равно молясь на него", – поется в одном из куплетов.

ВИДЕО
Видео: Pet Shop Boys / YouTube
Контекст:

Группа Pet Shop Boys в мае осудила нападение РФ на Украину

"Мы много раз бывали в России и писали песни на русские темы. Теперь немыслимо, чтобы мы могли туда приехать или выступить. Но мы с нетерпением ждем, когда фашизм в России потерпит поражение, а преступные политики предстанут перед судом, будет говориться правда, соседние страны не будут подвергаться вторжению или угрозе и родится новая Россия. Мы надеемся, что это случится при нашей жизни", – заявили тогда музыканты.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, Иосиф Сталин, война России против Украины, Pet Shop Boys
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
  Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео
  Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой
Тина Кароль показала редкое фото со старшим братом
Тина Кароль показала редкое фото со старшим братом
Теннисист Стаховский, который защищает Украину под Бахмутом, сообщил, что расстался с женой-россиянкой
Теннисист Стаховский, который защищает Украину под Бахмутом, сообщил, что расстался с женой-россиянкой
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум вышла в свет в прозрачном платье. Видео
49-летняя Клум вышла в свет в прозрачном платье. Видео
Хайек прервала фотосессию на красной дорожке Brit Awards 2023, чтобы поправить мужу платок. Видео
Хайек прервала фотосессию на красной дорожке Brit Awards 2023, чтобы поправить мужу платок. Видео
Галина ГРИШИНА
Беременная во второй раз Рианна выступила на Супербоуле 2023. Певица парила в воздухе на движущейся платформе. Фото, видео
Беременная во второй раз Рианна выступила на Супербоуле 2023. Певица парила в воздухе на движущейся платформе. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Маникюр на День святого Валентина. Пять идей для вдохновения
Маникюр на День святого Валентина. Пять идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
  Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео
  Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео
Галина ГРИШИНА
"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет Мироновой, которая возмутилась отношением властей РФ к Ахеджаковой
"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет Мироновой, которая возмутилась отношением властей РФ к Ахеджаковой
Галина ГРИШИНА
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 