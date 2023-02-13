  Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео

В видеоработе использованы кадры инаугурации российского президента Владимира Путина, который сопоставляется с советским диктатором Иосифом Сталиным. В ролике также показаны архивные кадры, снятые во время задержания активистов на акция протестов в РФ.
В песне, которую артисты написали от имени Путина, говорится о том, что он мечтает, чтобы россияне умирали за него так же, как умирали за Сталина.
"Я хочу, чтобы они боялись меня,
Как все боялись его.
Арестованные и расстрелянные,
Но все равно молясь на него", – поется в одном из куплетов.
Группа Pet Shop Boys в мае осудила нападение РФ на Украину.
"Мы много раз бывали в России и писали песни на русские темы. Теперь немыслимо, чтобы мы могли туда приехать или выступить. Но мы с нетерпением ждем, когда фашизм в России потерпит поражение, а преступные политики предстанут перед судом, будет говориться правда, соседние страны не будут подвергаться вторжению или угрозе и родится новая Россия. Мы надеемся, что это случится при нашей жизни", – заявили тогда музыканты.