Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака

По словам украинского певца Петра Черного, причиной развода стала его "бурная концертная деятельность".

Украинский певец Петя Черный расстался с женой Дианой после 26 лет семейной жизни. Об этом он рассказал в эфире передачи ЖВЛ, которая 10 февраля вышла на "1+1".

По словам артиста, развод состоялся три года назад, но он не готов было это афишировать.

Черный признался, что причиной расставания стала его "бурная концертная деятельность".

"А я по-другому не могу зарабатывать", – подчеркнул певец.

Он рассказал, что после ухода оставил жене Диане и сыну Жану квартиру, а сам сейчас живет у друзей. Черный признался, что продолжает помогать экс-жене и сыну.

Петр Черный родился в 1972 году в России. В 1980-м году поступил в Киевскую специализированную школу имени Лысенко при Киевской консерватории по классу "Хоровой дирижер". В 1996 году Черный начал сольную карьеру.

Петр и Диана Черные поженились после двух с половиной лет романтических отношений. В браке у пары родился сын Жан (2000). Он – музыкант-клавишник.