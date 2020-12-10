"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере

По словам пасынка умершего российского актера Армена Джигарханяна, юморист Евгений Петросян сделал громкое публичное заявление с чужих слов.

Пасынок Джигарханяна: Такого откровенного бреда, явно подсказанного со стороны, из уст Петросяна мне еще слышать не приходилось Фото: Джигарханян Степан / Facebook

Пасынок покойного российского актера Армена Джигарханяна Степан заявил, что его отчим находился под наблюдением лучших врачей в лучших клиниках Москвы. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Собеседник".

По словам пасынка Джигарханяна, с актером были бывшая жена (мать Степана) Татьяна Власова и помощница-сиделка.

Степан отверг слова юмориста Евгения Петросяна, что Джигарханян сгнил в постели.

"Петросян превзошел сам себя. При этом надо сказать, что они никогда с отцом не общались плотно. А последние лет 12–15 даже не виделись. Такого откровенного бреда, явно подсказанного со стороны, из уст Петросяна мне еще слышать не приходилось. Он разом превзошел все свои многолетние шутки сомнительного содержания. Ясно, с чьих слов Петросян "юмору" набрался. Лишь очень безответственный и глупый человек может позволить себе делать столь громкие публичные заявления с чужих слов", – заявил Степан.

"Отец находился под наблюдением лучших врачей, лечился в лучших клиниках Москвы. Кроме мамы, рядом с ним была помощница-сиделка. Об этом все прекрасно знают. Но почему-то некоторые личности позволяют себе выпады", – заявил он.

В ноябре 2020 года Степан Джигарханян в комментарии "Собеседнику" отверг заявления бывшей жены Джигарханяна, пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, что Джигарханян умер в муках.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 85-м году жизни. В 2018 году актер перенес инфаркт и впал в кому. Впоследствии он несколько раз попадал в больницу в тяжелом состоянии.

Евгений Петросян заявил, что Джигарханян "сгнил, лежа в постели".

"Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал", – заявил Петросян.

Степан Джигарханян – сын экс-супруги Джигарханяна Власовой от ее прошлых отношений. В браке с Власовой Джигарханян прожил 49 лет. С 2016-го до 2017-го был женат на Цымбалюк-Романовской. 2020 год актер праздновал с Власовой.