Pink Floyd благодаря песне Hey Hey Rise Up, которую записала вместе с Хлывнюком, собрала для Украины £500 тыс.

Гилмор вместе с Мэйсоном добавили к собранной сумме еще £50 тыс. Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что участники коллектива Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон добавили к собранной сумме еще £50 тыс. (примерно 2,2 млн грн) и передали деньги нескольким благотворительным фондам.

"Посмотрим, что еще мы можем сделать этой зимой", – говорится в сообщении.

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