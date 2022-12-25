Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2022
 
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Pink Floyd благодаря песне Hey Hey Rise Up, которую записала вместе с Хлывнюком, собрала для Украины £500 тыс.

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Гилмор вместе с Мэйсоном добавили к собранной сумме еще &pound;50 тыс.
Гилмор вместе с Мэйсоном добавили к собранной сумме еще £50 тыс.
Фото: ЕРА

Британская группа Pink Floyd благодаря продажам трека Hey Hey Rise Up, который в апреле записала вместе с лидером украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, собрала в поддержку Украины £450 тыс. (порядка 20 млн грн). Об этом 24 декабря сообщается на странице коллектива в Instagram.

В публикации отмечается, что участники коллектива Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон добавили к собранной сумме еще £50 тыс. (примерно 2,2 млн грн) и передали деньги нескольким благотворительным фондам.

"Посмотрим, что еще мы можем сделать этой зимой", – говорится в сообщении.

Контекст:

В апреле Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина".

Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Доходы от продажи песни артисты пообещали передать на гуманитарную помощь украинскому народу.

За восемь месяцев со дня презентации клип посмотрели более 11 млн раз.

Теги: Бумбокс, помощь, Pink Floyd, благотворительность, война России против Украины
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