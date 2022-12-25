Pink Floyd благодаря песне Hey Hey Rise Up, которую записала вместе с Хлывнюком, собрала для Украины £500 тыс.

В публикации отмечается, что участники коллектива Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон добавили к собранной сумме еще £50 тыс. (примерно 2,2 млн грн) и передали деньги нескольким благотворительным фондам.
"Посмотрим, что еще мы можем сделать этой зимой", – говорится в сообщении.
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В апреле Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина".
Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Доходы от продажи песни артисты пообещали передать на гуманитарную помощь украинскому народу.
За восемь месяцев со дня презентации клип посмотрели более 11 млн раз.