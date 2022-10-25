Пирог из сала и ржаного хлеба. Рецепт без выпекания от эксперта

Для приготовления пирога из сала и ржаного хлеба понадобятся: сало – 400 г, хлеб ржаной черный кирпичиком – 1 буханка, чеснок по вкусу, укроп – 20 г, петрушка – 20 г, соленые огурцы корнишоны – 10 шт.
Свежее сало пропустить через мясорубку. Добавить чеснок: очищенные зубчики выдавить в сало. Укроп и петрушку помыть, просушить и мелко нарубить ножом. Добавить к салу. Хорошо перемешать, чтобы получилась намазка.
Ржаной хлеб нарезать на тонкие куски, как коржи для пирога. Первый "корж" смазать сверху салом. Накрыть хлебным слайсом. Его тоже сверху смазать салом. И так до последнего "коржа". Сверху пирог смазывать не нужно.
Дать настояться 30 минут, чтобы хлеб пропитался и стал мягче.
Якутов был бренд-шефом одного из ресторанов Чернигова, с 2016 года аналогичную должность занимал в Киеве. В 2017 году в День Независимости Украины Якутов провел званый ужин в Совете Европы. Он стал одним из главных популяризаторов современной украинской кухни.
С 2021 года кулинар является судьей "Адской кухни", с 2022 года – эксперт проекта "На ножах".