Пирог из сала и ржаного хлеба. Рецепт без выпекания от эксперта

Пирог должен настояться 30 минут, чтобы хлеб пропитался и стал мягче Фото предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Для приготовления пирога из сала и ржаного хлеба понадобятся: сало – 400 г, хлеб ржаной черный кирпичиком – 1 буханка, чеснок по вкусу, укроп – 20 г, петрушка – 20 г, соленые огурцы корнишоны – 10 шт.

Свежее сало пропустить через мясорубку. Добавить чеснок: очищенные зубчики выдавить в сало. Укроп и петрушку помыть, просушить и мелко нарубить ножом. Добавить к салу. Хорошо перемешать, чтобы получилась намазка.

Ржаной хлеб нарезать на тонкие куски, как коржи для пирога. Первый "корж" смазать сверху салом. Накрыть хлебным слайсом. Его тоже сверху смазать салом. И так до последнего "коржа". Сверху пирог смазывать не нужно.

Дать настояться 30 минут, чтобы хлеб пропитался и стал мягче.