Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ

В этом особняке Питт жил с бывшей женой, актрисой Анджелиной Джоли, и их детьми.
На территории имения есть скейтпарк, теннисный корт и бассейн, Питт рассчитывает получить от продажи около $40 млн.
Особняк Питт купил в 1994 году у звезды фильма "Эльвира – повелительница тьмы" Кассандры Петерсон за $1,7 млн. После этого он еще докупил прилегающие к дому территории.
Как рассказал источник, Питт хочет приобрести себе участок поменьше. С тех пор обладатель премии "Оскар" приобрел несколько участков, прилегающих к первоначальному дому, и застроил их бассейном, теннисным кортом и катком.
Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. Свадьба знаменитостей проходила в имении Шато Мираваль.
После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над своими детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – приемные дети пары, а трое младших – биологические. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми.