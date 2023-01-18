Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ

Питт и Джоли развелись в 2019 году Фото: EPA

В этом особняке Питт жил с бывшей женой, актрисой Анджелиной Джоли, и их детьми.

На территории имения есть скейтпарк, теннисный корт и бассейн, Питт рассчитывает получить от продажи около $40 млн.

Особняк Питт купил в 1994 году у звезды фильма "Эльвира – повелительница тьмы" Кассандры Петерсон за $1,7 млн. После этого он еще докупил прилегающие к дому территории.

Как рассказал источник, Питт хочет приобрести себе участок поменьше. С тех пор обладатель премии "Оскар" приобрел несколько участков, прилегающих к первоначальному дому, и застроил их бассейном, теннисным кортом и катком.