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18 января, 2023
 
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Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ

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Питт и Джоли развелись в 2019 году
Питт и Джоли развелись в 2019 году
Фото: EPA

59-летний американский актер Брэд Питт продает дом в Лос-Анджелесе. Об этом 17 января сообщило издание People, ссылаясь на инсайдера в сфере недвижимости.

В этом особняке Питт жил с бывшей женой, актрисой Анджелиной Джоли, и их детьми. 

На территории имения есть скейтпарк, теннисный корт и бассейн, Питт рассчитывает получить от продажи около $40 млн.

Особняк Питт купил в 1994 году у звезды фильма "Эльвира – повелительница тьмы" Кассандры Петерсон за $1,7 млн. После этого он еще докупил прилегающие к дому территории.

Как рассказал источник, Питт хочет приобрести себе участок поменьше. С тех пор обладатель премии "Оскар" приобрел несколько участков, прилегающих к первоначальному дому, и застроил их бассейном, теннисным кортом и катком.

Контекст:

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. Свадьба знаменитостей проходила в имении Шато Мираваль.

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над своими детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – приемные дети пары, а трое младших – биологические. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми

Теги: недвижимость, Анджелина Джоли, актер, Брэд Питт, актриса, дом
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