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05 июля, 2022
 
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"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"

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Никитюк: Верим в ВСУ
Никитюк: Верим в ВСУ
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка", которое выходило на "Новом канале". Об этом она сообщила 5 июля в Instagram.

"Мы готовимся к съемкам "Le Маршрутка", третий сезон. Это будет непросто, учитывая реалии, в которых мы с вами живем. Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте. Верим в ВСУ",   анонсировала Никитюк.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Теги: война России против Украины, телеведущая, Леся Никитюк, Le Маршрутка
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