Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказала о работе своей команды во время войны

По словам Фролова, сейчас он мечтает о победе Украины над российскими оккупантами Фото: Ivan Frolov / Facebook

По словам Фролова, сейчас он мечтает о победе Украины над российскими оккупантами.

Комментируя создание наряда для выступления Бейонсе в Дубае (ОАЭ), дизайнер заявил, что этот заказ помог верить в то, что дальше все будет лучше.

Он рассказал, что после 24 февраля 2022 года на несколько недель остановил производство, но коллектив заявил о желании трудиться. После этого компания Фролова начала шить бронежилеты и форму нестандартных размеров для украинских защитников.

А после того как без света команда вручную создала наряд для британского актера Сэма Смита, Фролов понял, что не существует проектов, которые бы украинцы не смогли реализовать. По словам дизайнера, эту задачу усложняло то, что для передачи костюма за границу требовалось намного больше времени, так как война усложнила логистику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BBC News Ukrainian (@bbc_ua)