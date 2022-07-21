Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2022
 
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Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца

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Мартин вместе со шведско-сирийским художником Йосефом воспитывает троих детей
Мартин вместе со шведско-сирийским художником Йосефом воспитывает троих детей
Фото: ЕРА

Пуэрто-риканский певец и актер Рики Мартин выиграл дело против своего племянника, который обвинил его в домогательствах во время их отношений, которые длились семь месяцев. Об этом 21 июля сообщил таблоид TMZ со ссылкой на информацию, полученную от людей, присутствующих на судебном заседании.

В публикации отмечается, что племянник артиста отозвал свой иск.

Представители певца в комментарии таблоиду подчеркнули, что решение обвинителя отозвать иск и закрыть дело было его собственным, а сам он не подвергался влиянию или давлению со стороны.

Контекст:

13 июля стало известно, что 21-летний племянник Рики Мартина обвиняет артиста в его в физическом и психологическом насилии во время интимных отношений.

Адвокат Мартина Марти Сингер, комментируя иск, заявил, что племянник артиста борется с "серьезными проблемами психического здоровья", а его клиент никогда не был и не будет вовлечен в "сексуальные либо романтические отношения с ним".

Если бы родственник певца не отозвал иск, Мартину по законодательству Пуэрто-Рико грозило до 50 лет лишения свободы за инцест.

Рики Мартин женат. Вместе со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом он воспитывает троих детей.

Теги: скандал, Рики Мартин, певец, домогательства
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