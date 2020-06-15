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16 июня, 2020
 
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Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы

Племянница народной артистки Украины Софии Ротару певица Sonya Kay после свадьбы отправилась вместе с мужем – хоккеистом Олегом Петровым в Карпаты.

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7 июня певица вышла замуж за хоккеиста
7 июня певица вышла замуж за хоккеиста
Фото: sonyakayofficial / Instagram

Племянница народной артистки Украины Софии Ротару певица Sonya Kay и ее супруг, хоккеист Олег Петров, после свадьбы отправились отдыхать в Карпаты. Об этом Петров сообщил на своей странице в Instagram, разместив селфи с женой, сделанное на фоне гор.

Петров указал, что они с Sonya Kay поднялись на гору, преодолев расстояние длиной 1139 метров.

"Люблю", – прокомментировала публикацию мужа певица.

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябич. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Ее отец Сергей Хлябич был художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пели сестры Лидия, Аурика и София Ротару.

7 июня певица вышла замуж за 27-летнего хоккеиста Олега Петрова. По словам артистки, Ротару подарила им на свадьбу деньги.

Теги: Украина, София Ротару, Карпаты, певица, Говерла, Sonya Kay
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