  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре

"По тем временам это были большие деньги. Я не помню сколько – ну, может, гривен 70–80. Но это были большие для меня деньги. Я поняла, что, оказывается, своим трудом, тем, что я села и написала, могу еще и деньги получать, кроме того, что я удовольствие получила – я реализовалась", – рассказала Бацман.
Алеся Бацман родилась 3 октября 1984 года в Харькове. Окончила с красным дипломом отделение журналистики филологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.
Была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели".
С 2013 года Бацман является главным редактором интернет-издания "ГОРДОН".