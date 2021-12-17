  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре

Бацман рассказала, что за публикацию стиха в газете получила около 70–80 грн в качестве гонорара Фото: alesiabatsman / Instagram

"По тем временам это были большие деньги. Я не помню сколько – ну, может, гривен 70–80. Но это были большие для меня деньги. Я поняла, что, оказывается, своим трудом, тем, что я села и написала, могу еще и деньги получать, кроме того, что я удовольствие получила – я реализовалась", – рассказала Бацман.

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Видео: DOROTYE / YouTube