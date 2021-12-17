Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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"По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре

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Бацман рассказала, что за публикацию стиха в газете получила около 70 80 грн в качестве гонорара
Бацман рассказала, что за публикацию стиха в газете получила около 70–80 грн в качестве гонорара
Фото: alesiabatsman / Instagram

Украинская журналистка, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в интервью, которое 16 декабря вышло на YouTube-канале Dorotye, рассказала, что свой первый гонорар получила за стих, который был опубликован в одной из харьковских газет.

"По тем временам это были большие деньги. Я не помню сколько – ну, может, гривен 70–80. Но это были большие для меня деньги. Я поняла, что, оказывается, своим трудом, тем, что я села и написала, могу еще и деньги получать, кроме того, что я удовольствие получила – я реализовалась", – рассказала Бацман.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Алеся Бацман родилась 3 октября 1984 года в Харькове. Окончила с красным дипломом отделение журналистики филологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.

Была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели".

С 2013 года Бацман является главным редактором интернет-издания "ГОРДОН".

Теги: Дмитрий Гордон, Алеся Бацман, деньги, журналисты, стихи
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