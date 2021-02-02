Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак

Победительница 10-го сезона шоу "МастерШеф" на канале СТБ Яна Балог рассказала, как приготовить вкусный завтрак или перекус.

Победительница 10-го сезона шоу "МастерШеф" на канале СТБ Яна Балог 31 января в Instagram заявила, что секрет приготовления вкусного блюда состоит в сочетании любимых продуктов.

"Секрет в том, что вы должны довериться своему вкусу. Что касается меня, то я обожаю хлеб, молочные продукты и орехи", – написала она.

Кулинарный эксперт назвала сочетание вкусов этих продуктов "100-процентным взаимодействием" и посоветовала приготовить из них завтрак или перекус, поджарив ингредиенты на оливковом масле.

"Свежий хлеб, нежный крем-сыр, кислые сочные томаты, пикантный черный перец, хрустящие фисташки, душистый чабрец – я вам гарантирую 100-процентное взаимодействие вкусов", – подытожила она.

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Премьера первого сезона шоу "МастерШеф" состоялась на СТБ в 2011 году. Проект является адаптацией британской версии.

23-летняя Балог получила за победу на проекте, помимо денежного вознаграждения в размере 300 тыс. грн, сертификат на обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu.