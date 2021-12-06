Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2021
 
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Победительница "Танцев со звездами" Карелина засветила голые ягодицы в объятиях мужа

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Карелина танцевала в новом сезоне "Танцев со звездами" в паре с Логаем
Карелина танцевала в новом сезоне "Танцев со звездами" в паре с Логаем
Фото: karelina.ann__ / Instagram

Победительница пятого сезона шоу "Танцы со звездами2 на "1+1", танцовщица Анна Карелина 5 декабря опубликовала в Instagram Stories черно-белое фото, на котором запечатлена в объятиях мужа Александра Карелина.

Танцовщица изображена на фото в белом топе и коротких шортах, а ее муж позировал с голым торсом. В момент съемки он схватил рукой шорты супруги. оголив ее ягодицы.

"Спокойной ночи", – подписала фото Карелина.

Скриншот: karelina.ann__ / Instagram
Скриншот: karelina.ann__ / Instagram

Контекст:

Карелина принимала участие в новом сезоне "Танцах со звездами" в паре с украинским актером, исполнителем главной роли в сериале "Моя улюблена Страшко" на канале "1+1" Артуром Логаем.

28 ноября состоялся финал танцевального проекта. Логай и Карелина стали победителями шоу, второе место заняли танцор Дмитрий Дикусар и спортсменка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.

Анна Карелина замужем за Александром Карелиным. Пара поженилась летом 2020 года. Детей у них нет.

Теги: Танцы со звездами, ягодицы, Артур Логай, Анна Карелина
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