Победительница "Танцев со звездами" Карелина засветила голые ягодицы в объятиях мужа

Танцовщица изображена на фото в белом топе и коротких шортах, а ее муж позировал с голым торсом. В момент съемки он схватил рукой шорты супруги. оголив ее ягодицы.

"Спокойной ночи", – подписала фото Карелина.

Контекст:

Карелина принимала участие в новом сезоне "Танцах со звездами" в паре с украинским актером, исполнителем главной роли в сериале "Моя улюблена Страшко" на канале "1+1" Артуром Логаем.

28 ноября состоялся финал танцевального проекта. Логай и Карелина стали победителями шоу, второе место заняли танцор Дмитрий Дикусар и спортсменка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.

Анна Карелина замужем за Александром Карелиным. Пара поженилась летом 2020 года. Детей у них нет.