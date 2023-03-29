"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона

Спортсменку-аматора не смутил этот инцидент. Она продолжила соревнования с фекалиями в шортах, поскольку имела твердое намерение установить личный рекорд.

Торлкасон заявила, что ей "насрать" на случившееся, и она не стесняется.

Она отметила, что тренировки проходили хорошо, и она знала, что находится в соответствующей форме, чтобы установить новый рекорд после своего первого послеродового возвращения к гонкам 2018 года.

Как призналась потом спортсменка-аматор, во время преодоления марафона на отметке 13 миль ее тело "умоляло ее пойти в туалет", но женщина продолжила бежать.

"Я подумала: "Я не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Я не хотела, чтобы одна какашка все испортила" , – призналась Торлкасон.

Чтобы продолжать бежать в нужном темпе, женщина справила нужду в свои шорты и в стремительном темпе пробежала еще 13 миль. Она побила свой предыдущий личный рекорд, пробежав марафон за три часа и семь минут.

Когда Торлкасон пересекала границу финиша, она кричала своей семье: "Я покакала в свои штаны!" А сразу после окончания гонки отправилась приводить себя в порядок.

"Марафонцев не судят", – сказала спортсменка-аматор.