"Похож на счастливого спаниеля". Тарзан крупным планом показал лицо и голый торс

"Кайф! В полотенце отражается небо... Всем хорошего дня!" – написал он.

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Подписчики отреагировали на фото.

"Вы похожи на счастливого спаниеля", – отметила marinavladykina.

"Ну и вид!" – написал a_s.h.o.p.

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.