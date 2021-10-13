Похудевшая на 16 кг Повереннова: Если не нравится отражение в зеркале, сделай что-нибудь, а не переходи на сторону бодипозитивных

"Ух, прям зло берет! [Британская] певица Адель похудела на 40 кг, и от нее отвернулись многие бодипозитивные! Ну, нормально? Вместо того, чтобы поднять пятую точку и начать работать над собой, они от нее отвернулись, видите ли! А я знаю, о чем я говорю и какой этот труд! Свои 67 кг я превратила в 51. Мне кажется, что этот пресловутый бодипозитив диктует новые стандарты "красоты", которые больше наносят вреда, чем пользы! Если тебе не нравится твое отражение в зеркале, сделай что-нибудь! А не складывай руки и не переходи на сторону бодипозитивных! Моя категоричность не распространяется на клинические случаи. Я возмущена тем, что призывают ничего не делать и "полюбить свои лишние надцать кг", – заявила она.

View this post on Instagram Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova)