"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена

48-летняя российская актриса Дарья Повереннова в день бракосочетания с 57-летним российским бизнесменом Андреем Шароновым была в белом брючном костюме.

48-летняя российская актриса Дарья Повереннова вышла замуж за 57-летнего российского бизнесмена Андрея Шаронова. Об этом она написала 14 февраля в Instagram, разместив свадебные снимки.

На фото невеста запечатлена в белом брючном костюме с букетом цветов в руках, а ее жених – в классическом костюме-двойке и белой рубашке без галстука.

"Мы шли к этому почти восемь лет. И пришли. С Днем всех влюбленных, друзья", – подписала публикацию актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova)

Избранник Поверенновой Шаронов – президент московской школы управления "Сколково", в прошлом занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики, а также был заместителем министра экономического развития и торговли РФ и председателем государственного комитета по делам молодежи.

Повереннова стала его второй женой. Первая супруга российского бизнесмена скончалась в 2012 году. От этого брака у Шаронова есть двое детей.

Повереннова ранее была замужем за актером Александром Жигалкиным. В браке у пары родилась дочь Полина (1992). Супруги расстались после 10 лет семейной жизни.

Повереннова известна по роли Веры в российско-украинском сериале "День рождения Буржуя" (1999).