Бульвар Шоубиз
 
22 января, 2021
 
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"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом

Российская певица Ольга Бузова назвала своего экс-бойфренда, певца Dava чудовищем, которое плевало ей в лицо.

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Бузова рассталась с Dava
Бузова рассталась с Dava
Фото: buzova86 / Instagram

Российская певица и блогер Ольга Бузова после заявления о разрыве отношений со своим бойфрендом, певцом Dava (Давидом Манукяном) вопреки намерению не афишировать причины расставания, 22 января обнародовала в Instagram Stories подробности конфликта.

"Показать, как он трахает шлюх или как меня бьет?" – обратилась она к фолловерам.

Скриншот: buzova86 / Instagram
Скриншот: buzova86 / Instagram

Певица также разместила скриншот одного из своих постов об экс-бойфренде, который прокомментировала его мать, назвав "солнечным чудом".

"Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле? Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", – написала Бузова.

Скриншот: buzova86 / Instagram
Скриншот: buzova86 / Instagram

Певица также завила, что заблокировала страницу экс-партнера в Instagram. Dava расставание с Бузовой не комментирует.

Бузова – российская телеведущая, певица, актриса. Она стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

Бузова состояла в отношениях с Dava с августа 2019 года. 

8 января российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах., но пара от комментариев события воздержалась. По информации издания kp.ru, церемония была символической, а брак не имеет юридического статуса.

22 января Бузова заявила, что рассталась с Dava, подчеркнув, что не может озвучить причины из уважения "к своей любви".

Теги: скандал, Ольга Бузова, насилие, измена, Dava
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