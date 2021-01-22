"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом

Российская певица Ольга Бузова назвала своего экс-бойфренда, певца Dava чудовищем, которое плевало ей в лицо.

Российская певица и блогер Ольга Бузова после заявления о разрыве отношений со своим бойфрендом, певцом Dava (Давидом Манукяном) вопреки намерению не афишировать причины расставания, 22 января обнародовала в Instagram Stories подробности конфликта.

"Показать, как он трахает шлюх или как меня бьет?" – обратилась она к фолловерам.

Скриншот: buzova86 / Instagram

Певица также разместила скриншот одного из своих постов об экс-бойфренде, который прокомментировала его мать, назвав "солнечным чудом".

"Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле? Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", – написала Бузова.

Скриншот: buzova86 / Instagram

Певица также завила, что заблокировала страницу экс-партнера в Instagram. Dava расставание с Бузовой не комментирует.

Бузова – российская телеведущая, певица, актриса. Она стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

Бузова состояла в отношениях с Dava с августа 2019 года.

8 января российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах., но пара от комментариев события воздержалась. По информации издания kp.ru, церемония была символической, а брак не имеет юридического статуса.

22 января Бузова заявила, что рассталась с Dava, подчеркнув, что не может озвучить причины из уважения "к своей любви".