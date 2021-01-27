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27 января, 2021
 
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"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость". Никитюк показала фото на фоне океана

Украинская телеведущая Леся Никитюк засветила фигуру в купальнике.

Никитюк: Никогда не побывать на Мальдивах преступление!
Никитюк: Никогда не побывать на Мальдивах – преступление!
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах.

На снимке Никитюк запечатлена в раздельном черном купальнике. Она позирует на пляже на берегу океана.

"Никогда не побывать на Мальдивах – преступление! Пахать, полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость", – заявила она.

Первое фото из своей поездки на Мальдивы Никитюк обнародовала в Instagram 23 января.

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

Теги: фигура, купальник, телеведущая, Мальдивы, Леся Никитюк
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