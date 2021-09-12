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12 сентября, 2021
 
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"Полинка задушит маму в объятиях", "Дико любим вашу семейку". Ребрик показала свое идеальное утро

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У Ребрик двое детей Диана и Полина
У Ребрик двое детей – Диана и Полина
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 11 сентября в Instagram опубликовала новые фотографии с семьей.

"Идеальное утро выглядит именно так. Когда никуда не спешишь, когда дышишь каждой клеточкой", – подписала она снимки.

На одном из фото Ребрик изображена с двумя дочками, мужем Андреем Диким и собакой Дикси на качелях. На двух других снимках актриса сфотографировалась с детьми.

"Полинка задушит маму в объятиях", – прокомментировала toma_1963_.

"Дико любим вашу семейку", – отметила lili.aesthh.

Контекст:

Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким, они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018). 30 августа Диане исполнилось девять лет.

Теги: Украина, телеведущая, Лилия Ребрик, фото, объятия
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