"Полинка задушит маму в объятиях", "Дико любим вашу семейку". Ребрик показала свое идеальное утро

"Идеальное утро выглядит именно так. Когда никуда не спешишь, когда дышишь каждой клеточкой", – подписала она снимки.

На одном из фото Ребрик изображена с двумя дочками, мужем Андреем Диким и собакой Дикси на качелях. На двух других снимках актриса сфотографировалась с детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Полинка задушит маму в объятиях", – прокомментировала toma_1963_.

"Дико любим вашу семейку", – отметила lili.aesthh.