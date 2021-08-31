"Прекрасные куколки". Ребрик показала подросших дочерей

"Diana Party в разгаре. Обожаю семейные вечера!" – написала она.

На фото Ребрик запечатлена в кругу семьи – с дочерьми Дианой и Полиной, мужем хореографом Андреем Диким и, вероятно, свекровью и свекром.

"Прекрасные куколки", – прокомментировала подписчица georgievna8406.

Контекст:

Ребрик и Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018). 30 августа Диане исполнилось девять лет.