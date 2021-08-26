"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву

Свой видеоответ Панин совместил с фрагментами передачи Соловьева, в которой пропагандист комментирует обещание Панина выплатить вознаграждение за плевок ему "в рожу".
"Владимир Рудольфович, я очень жалею, что я выложил этот пост, где я написал о том, что заплачу €500 тому, кто плюнет вам в лицо. Потому что – для вас это будет откровением – я последнее время живу (не могу сказать, что я просветленный) некими идеями буддизма. Я достаточно много читаю Ошо и я пытаюсь пропагандировать добро и любовь. Я не должен был уподобляться вам, опускаться на ваш уровень и призывать кого-то к каким-то негативным и насильственным методам", – сказал Панин.
Он также выразил сожаление по поводу своего публичного призыва "заразить Соловьева коронавирусом", правда, уточнил, что, по его мнению, "полстраны" мечтают это сделать бесплатно.
"Владимир Рудольфович, ну, во-первых, полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно. Во-вторых, ну давайте я скажу: люди, пожалуйста, все, кто хочет плюнуть Соловьеву в лицо – бл..дь, сука! – сдайте тест сначала, что у вас нет коронавируса!" – призвал Панин.
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7 августа Панин объявил вознаграждение в €500 тому, кто "плюнет в рожу Соловьеву". "Обращаюсь ко всем, кто увидит эту гниду! Пожалуйста, плюньте при встрече ему в рожу! Я понимаю, что он больной, но то, что он позволил себе говорить в адрес Ахеджаковой, переходит все границы", – написал актер.
Панин не уточнил, какое именно высказывание пропагандиста об Ахеджаковой имел в виду, – начиная с 23 июля Соловьев посвятил Ахеджаковой несколько эпизодов своего пропагандистского шоу, обсуждая ее участие в спектакле театра "Современник" под названием "Первый хлеб".
В частности, 23 июля Соловьев в своем пропагандистском шоу "Соловьев LIVE" показал фрагмент видео, снятого во время театральной постановки "Первый хлеб". В обнародованном ролике был показан поцелуй мужчин-актеров. Рядом с ними на сцене стояла Ахеджакова с транспарантом "На выкуп из чеченского плена". Пропагандист, комментируя видео, заявил, что "некогда блестящая" актриса попала "в лапы ЛГБТ" и превратилась в "стареющее посмешище".
23 июля организация "Офицеры России" пожаловалась в Генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы на спектакль "Первый хлеб" с участием Ахеджаковой. В организации заявили, что получают "многочисленные обращения от ветеранов". В том числе авторы жалобы сообщают о "чрезмерном использовании ненормативной лексики", а также о "неприкрытой пропаганде однополой любви" в спектакле.
Ахеджакова заявила в интервью "Эхо Москвы", что эти обвинения не соответствуют действительности и ничего подобного в спектакле нет. 25 августа стало известно, что Московский театра "Современник" снял с показа спектакль, во всяком случае в октябрьской афише его нет.
6 августа Соловьев в новом эпизоде своего шоу "Соловьев LIVE" снова упомянул Ахеджакову, заявив, что она "непонятно за что мстит российскому народу и власти".