"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву

Свой видеоответ Панин совместил с фрагментами передачи Соловьева, в которой пропагандист комментирует обещание Панина выплатить вознаграждение за плевок ему "в рожу".

"Владимир Рудольфович, я очень жалею, что я выложил этот пост, где я написал о том, что заплачу €500 тому, кто плюнет вам в лицо. Потому что – для вас это будет откровением – я последнее время живу (не могу сказать, что я просветленный) некими идеями буддизма. Я достаточно много читаю Ошо и я пытаюсь пропагандировать добро и любовь. Я не должен был уподобляться вам, опускаться на ваш уровень и призывать кого-то к каким-то негативным и насильственным методам", – сказал Панин.

Он также выразил сожаление по поводу своего публичного призыва "заразить Соловьева коронавирусом", правда, уточнил, что, по его мнению, "полстраны" мечтают это сделать бесплатно.

"Владимир Рудольфович, ну, во-первых, полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно. Во-вторых, ну давайте я скажу: люди, пожалуйста, все, кто хочет плюнуть Соловьеву в лицо – бл..дь, сука! – сдайте тест сначала, что у вас нет коронавируса!" – призвал Панин.

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