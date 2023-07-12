"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж

На селфи Хромаев позирует в лесу вместе с другими украинскими защитниками.
"Получила мощную поддержку сегодня", – подписала снимок ведущая, которая в эти дни находится в Вильнюсе (Литва) на саммите НАТО. Она записывает интервью с участниками саммита.
Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. У пары двое детей: Нана (2004) и Александр (2014).
Летом 2022 года Хромаев добровольцем записался в ряды ВСУ. Ведущая отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.
Ефросинина после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерской деятельностью.