"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж

Супруг Ефросининой летом 2022 года добровольцем записался в ряды ВСУ Фото: mashaefrosinina / Instagram

На селфи Хромаев позирует в лесу вместе с другими украинскими защитниками.

"Получила мощную поддержку сегодня", – подписала снимок ведущая, которая в эти дни находится в Вильнюсе (Литва) на саммите НАТО. Она записывает интервью с участниками саммита.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram