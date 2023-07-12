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12 июля, 2023
 
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"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж

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Супруг Ефросининой летом 2022 года добровольцем записался в ряды ВСУ
Супруг Ефросининой летом 2022 года добровольцем записался в ряды ВСУ
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 11 июля в Instagram Stories разместила фото, присланное ей мужем Тимуром Хромаевым, который вместе с побратимами защищает Украину на фронте.

На селфи Хромаев позирует в лесу вместе с другими украинскими защитниками.

"Получила мощную поддержку сегодня", – подписала снимок ведущая, которая в эти дни находится в Вильнюсе (Литва) на саммите НАТО. Она записывает интервью с участниками саммита.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Контекст:

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. У пары двое детей: Нана (2004) и Александр (2014).

Летом 2022 года Хромаев добровольцем записался в ряды ВСУ. Ведущая отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.

Ефросинина после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерской деятельностью.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Литва, Вильнюс, саммит, Тимур Хромаев, Маша Ефросинина
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