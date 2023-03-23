"Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ

Ефросинина: С днем рождения, мой Тимур! Фото: mashaefrosinina / Instagram

"С днем рождения, мой Тимур! Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно", – написала она.

Ефросинина показала черно-белое и цветное фото супруга. На втором снимке он запечатлен в военной форме.

23 марта Хромаеву исполнилось 48 лет.

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