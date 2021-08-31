"Все камни позади". Ефросинина поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Ведущая отметила, что в этот день они отмечают 18-летие со дня регистрации брака.
"Все бумаги, железяки, камни позади. С бирюзой, my love", – подписала она фото.
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Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году, а в 2004-м у них родилась дочь Нана. Сейчас она учится в канадском колледже.
В 2013 году Ефросинина и Хромаев приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В 2014-м году у пары родился сын Александр. Осенью этого года он идет в первый класс.