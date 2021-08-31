"Все камни позади". Ефросинина поздравила мужа с годовщиной свадьбы

В браке с Хромаевым Ефросинина родила сына и дочь Фото: mashaefrosinina / Instagram

Ведущая отметила, что в этот день они отмечают 18-летие со дня регистрации брака.

"Все бумаги, железяки, камни позади. С бирюзой, my love", – подписала она фото.

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