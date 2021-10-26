  Полякова сообщила, что ее дочь перенесла срочную операцию

"Твоя дочь Маша оказалась в больнице. Что случилось?" – спросила у певицы ведущая передачи Катя Осадчая.
"У Маши была срочная ситуация. Ее прооперировали. Было очень страшно. Такие вещи случаются внезапно. У нее сильно болел живот, болел два дня. Мы не знали, что происходит. Когда посмотрели на УЗИ, срочно забрали на операцию. Сейчас все хорошо, она будет здорова, но к бабке надо сходить – слизать со лба", – рассказала Полякова.
Она не уточнила, когда именно ее дочь перенесла операцию.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).