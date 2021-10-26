  Полякова сообщила, что ее дочь перенесла срочную операцию

"Твоя дочь Маша оказалась в больнице. Что случилось?" – спросила у певицы ведущая передачи Катя Осадчая.

"У Маши была срочная ситуация. Ее прооперировали. Было очень страшно. Такие вещи случаются внезапно. У нее сильно болел живот, болел два дня. Мы не знали, что происходит. Когда посмотрели на УЗИ, срочно забрали на операцию. Сейчас все хорошо, она будет здорова, но к бабке надо сходить – слизать со лба", – рассказала Полякова.

Она не уточнила, когда именно ее дочь перенесла операцию.

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Видео: Світське життя / YouTube