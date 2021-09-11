Полякова в латексном костюме покрутила бедрами на камеру

"Лайки для зайки", – подписала артистка видео.
В ролике Полякова с заячьими ушками танцует, выпячивая ягодицы.
@polyakova_olya
Лайки для Зайки???? ##superpuper ##like* Let's Groove - absolutesnacc
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. 11 сентября супруги будут отмечать 16-летие со дня регистрации брака. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).