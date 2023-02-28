Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт

"Когда хочется чем-то вкусным похрустеть, а под руками мало ингредиентов и времени немного – попробуйте эту вкуснятину!" – предложил кулинар.
Ингредиенты: 250 г домашнего кефира, один желток (по желанию), 40–45 г сахара, ванильный сахар или цедра цитруса, маленькая щепотка соли, 6 г соды или разрыхлителя, 3 мл лимонного сока, 15 г растительного масла или теплого сливочного масла, 325 г муки, масло для жарки, сахарная пудра.
В миску налить кефир, добавить сахар, желток (без него тоже можно), соль, масло, несколько капель лимонного сока и перемешать венчиком. Добавить муку, смешанную с содой или разрыхлителем, и замесить тесто. Смазать руки и стол растительным маслом и домесить тесто. Накрыть его полотенцем или пленкой и дать постоять 10–15 минут, чтобы клейковина набухла, тогда тесто станет немножко плотнее. Раскатать тесто толщиной около 4 мм, дать так постоять несколько минут и нарезать формочкой бублики. Отверстие в середине помогает им хорошо прожариться.
Отдельно нагреть масло для жарки. Нужно выбрать средний огонь. Жарить с двух сторон до готовности (до полутора минут на одной стороне).
Готовые изделия посыпать сахарной пудрой. Можно добавить ванилин, цедру цитрусовых и корицу.
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Ярославский родился в 1979 году в Беларуси. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода (Россия), а вскоре перешел на работу в московский ресторан.
С 2015 года Ярославский является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.