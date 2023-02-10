  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера

"У вас есть апельсин и йогурт? Приготовьте эти вкусные пончики за пять минут без духовки и закваски", – говорится в названии рецепта.

Для приготовления понадобятся:

1 яйцо;

2 ст. л. сахара;

1/2 ст. л. соли;

2 ст. л. растопленного сливочного масла;

а пельсиновая цедра;

сок одного апельсина (100 мл);

100 г натурального йогурта;

320 г муки;

подсолнечное масло;

8 г разрыхлителя;

сахарная пудра.

В емкости смешиваем яйцо, сахар, соль, сливочное масло, добавляем апельсиновую цедру, вливаем сок, затем йогурт, а после всыпаем муку и разрыхлитель.

Из получившегося теста формируем кольца и жарим с двух сторон на сковороде с разогретым подсолнечным маслом. Готовые пончики выкладываем на друшлаг, а затем перекладываем на тарелку с бумажной салфеткой.

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