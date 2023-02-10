  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера

"У вас есть апельсин и йогурт? Приготовьте эти вкусные пончики за пять минут без духовки и закваски", – говорится в названии рецепта.
Для приготовления понадобятся:
В емкости смешиваем яйцо, сахар, соль, сливочное масло, добавляем апельсиновую цедру, вливаем сок, затем йогурт, а после всыпаем муку и разрыхлитель.
Из получившегося теста формируем кольца и жарим с двух сторон на сковороде с разогретым подсолнечным маслом. Готовые пончики выкладываем на друшлаг, а затем перекладываем на тарелку с бумажной салфеткой.