Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2023
 
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Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера

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Тесто для пончиков готовится с использованием йогурта
Тесто для пончиков готовится с использованием йогурта
Фото: dolci_veloci89 / Instagram

На итальянском кулинарном YouTube-канале Dolci Veloci 89 9 февраля опубликован видеорецепт жареных на сковороде пончиков.

"У вас есть апельсин и йогурт? Приготовьте эти вкусные пончики за пять минут без духовки и закваски", – говорится в названии рецепта.

Для приготовления понадобятся:

  • 1 яйцо; 
  • 2 ст. л. сахара; 
  • 1/2 ст. л. соли; 
  • 2 ст. л. растопленного сливочного масла; 
  • апельсиновая цедра; 
  • сок одного апельсина (100 мл); 
  • 100 г натурального йогурта; 
  • 320 г муки;
  • подсолнечное масло; 
  • 8 г разрыхлителя; 
  • сахарная пудра.

В емкости смешиваем яйцо, сахар, соль, сливочное масло, добавляем апельсиновую цедру, вливаем сок, затем йогурт, а после всыпаем муку и разрыхлитель.

Из получившегося теста формируем кольца и жарим с двух сторон на сковороде с разогретым подсолнечным маслом. Готовые пончики выкладываем на друшлаг, а затем перекладываем на тарелку с бумажной салфеткой.

ВИДЕО
Видео: Dolci Veloci 89 / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: соль, сахар, рецепт, рецепты, масло
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