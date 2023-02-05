Бульвар Шоубиз
 
05 февраля, 2023
 
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"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья

 
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Печенье выпекаем в разогретой до 170 &deg;С духовке в течение 30 минут
Печенье выпекаем в разогретой до 170 °С духовке в течение 30 минут
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 5 февраля на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как приготовить дома овсяное печенье.

"Очень вкусное печенье выходит! Мягкое и ароматное. Хоть и готовится из простых, доступных продуктов и очень простым способом! В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты. Попытайтесь! Это вкусно и полезно", – описала рецепт блогер.

Для приготовления понадобятся: 1 яйцо, подсолнечное масло  30 г, сметана  70 г, сахар – 50 г, мука  40 г, разрыхлитель  1 ч. л., овсяные хлопья – 140 г,  чернослив  50 г.

Овсяные хлопья измельчаем до состояния муки. 

В емкости смешиваем яйцо, сахар, подсолнечное масло и сметану, добавляем муку и разрыхлитель, а затем измельченные овсяные хлопья. В конце всыпаем измельченный чернослив. Массу оставляем на 15 минут, чтобы загустела. 

Рабочую поверхность посыпаем мукой и формируем из теста шарики диаметром 3 см. Сформированное печенье выкладываем на застеленный пергаментом противень на достаточном расстоянии друг от друга.

Печенье выпекаем в разогретой до 170 °С духовке в течение 30 минут. 

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кулинария, рецепт
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