  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья

Печенье выпекаем в разогретой до 170 °С духовке в течение 30 минут Фото: depositphotos.com

"Очень вкусное печенье выходит! Мягкое и ароматное. Хоть и готовится из простых, доступных продуктов и очень простым способом! В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты. Попытайтесь! Это вкусно и полезно", – описала рецепт блогер.

Для приготовления понадобятся: 1 яйцо, подсолнечное масло – 30 г, сметана – 70 г, сахар – 50 г, мука – 40 г, разрыхлитель – 1 ч. л., овсяные хлопья – 140 г, чернослив – 50 г.

Овсяные хлопья измельчаем до состояния муки.

В емкости смешиваем яйцо, сахар, подсолнечное масло и сметану, добавляем муку и разрыхлитель, а затем измельченные овсяные хлопья. В конце всыпаем измельченный чернослив. Массу оставляем на 15 минут, чтобы загустела.

Рабочую поверхность посыпаем мукой и формируем из теста шарики диаметром 3 см. Сформированное печенье выкладываем на застеленный пергаментом противень на достаточном расстоянии друг от друга.

Печенье выпекаем в разогретой до 170 °С духовке в течение 30 минут.

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