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31 января, 2023
 
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Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт

Суп харчо можно по желанию сделать густым или жидким
Суп харчо можно по желанию сделать густым или жидким
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 28 января в Instagram показал, как готовит острый грузинский суп.

"Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому предлагаю попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут!" – написал он.

Ингредиенты: куриное бедро – 200 г, зира – 3 г, паприка – 3 г, соль – по вкусу, перец – по вкусу, чеснок – 3 зубчика, оливковое масло – 5 мл, лук – 20 г, чеснок – 5 зубчиков, томаты – 150 г, чили – 10 г, вода – 500 мл, томатная паста – 20 г, ткемали – 100 г, грецкие орехи – 20 г.

На оливковом масле в кастрюле поджарить порезанное мясо с куриного бедра, добавить измельченные лук, чеснок томаты, перец, зиру, воду, рис, измельченный орех. Готовый суп также украсить орехами и кинзой.

Хименес-Браво отметил, что любит густой суп Любителям жидкого стоит просто добавить больше воды.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, мясо, МастерШеф, рецепт, рецепты, масло, перец, харчо, орехи, лук, чеснок
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