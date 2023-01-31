Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт

"Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому предлагаю попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут!" – написал он.
Ингредиенты: куриное бедро – 200 г, зира – 3 г, паприка – 3 г, соль – по вкусу, перец – по вкусу, чеснок – 3 зубчика, оливковое масло – 5 мл, лук – 20 г, чеснок – 5 зубчиков, томаты – 150 г, чили – 10 г, вода – 500 мл, томатная паста – 20 г, ткемали – 100 г, грецкие орехи – 20 г.
На оливковом масле в кастрюле поджарить порезанное мясо с куриного бедра, добавить измельченные лук, чеснок томаты, перец, зиру, воду, рис, измельченный орех. Готовый суп также украсить орехами и кинзой.
Хименес-Браво отметил, что любит густой суп Любителям жидкого стоит просто добавить больше воды.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.