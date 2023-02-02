  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера

Булочки выпекаем в разогретой до 170 °С духовке в течение 30 минут Фото: depositphotos.com

"Очень удачный рецепт дрожжевого теста с медом. Булочки получаются пышные, ароматные и очень вкусные. Мед добавляет ароматную нотку и делает тесто особенным", – анонсировала рецепт блогер.

Для приготовления опары понадобится 0.5 л молока, 8 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, 10 г сухих дрожжей.

Смешиваем эти ингредиенты, чтобы получилось жидкое тесто, как на блины. Накрываем опару полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

В опару добавляем 1 яйцо и 1 яичный белок, 50 г растопленного сливочного масла, 150 г сахара, 50 г меда и перемешиваем. Затем постепенно добавляем 850 г просеянной муки, замешивая тесто.

Его накрываем пищевой пленкой и оставляем на пару часов. В поднявшееся тесто добавляем 100 г вымытого и высушенного изюма и еще раз перемешиваем.

"Даем тесту с изюмом постоять еще 10 минут, чтобы было легко формировать из него булочки", – порекомендовала блогер.

После этого, смазав руки подсолнечным маслом, отрываем от теста кусочки и формируем шарики. Оставляем сформированные булочки подниматься на противне еще 30 минут, после этого смазываем их поверхность желтком.

Булочки выпекаем в разогретой до 170 °С духовке в течение 30 минут.

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