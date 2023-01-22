Бульвар Шоубиз
 
22 января, 2023
 
Новости

"Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кексы выпекаем в разогретой до 170 &deg;С духовке в течение 30 минут
Кексы выпекаем в разогретой до 170 °С духовке в течение 30 минут
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 22 января на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как приготовить шоколадные кексы на кефире.

"Как я люблю такие рецепты! Просто, бюджетно и вкусно! Такие кексы можно готовить с разными начинками и декором. Получаются вкусные, мягкие, влажные", – анонсировала рецепт блогер.

Для приготовления 12 кексов понадобится:

  • 170 г муки; 
  • 150 г сахара; 
  • одна ч. л. соды; 
  • 30 г какао; 
  • 200 мл кефира; 
  • одно яйцо; 
  • 80 мл подсолнечного масла.

В емкости соединяем муку, соду и какао. Отдельно смешиваем до однородной массы яйцо, сахар, кефир и подсолнечное масло. Всыпаем во вторую емкость содержимое первой и замешиваем тесто.

Его разливаем в формы, застеленные бумажными формочками. 

Кексы выпекаем в разогретой до 170 °С духовке в течение 30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой – она должна оставаться сухой. Для декора кулинарный эксперт рекомендует использовать сахарную пудру.

ВИДЕО
Відео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: шоколад, сахар, рецепт, рецепты, какао, кефир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Евгений Киселев: Говорят, Путин страшными словами ругается, матерится, орет на подчиненных, когда они ему начинают возражать и предлагают размышлять о выводе войск из Украины
  Евгений Киселев: Говорят, Путин страшными словами ругается, матерится, орет на подчиненных, когда они ему начинают возражать и предлагают размышлять о выводе войск из Украины
Дмитрий ГОРДОН
  "Российские танки, включая хваленую "Армату", не будут иметь шансов". Украина вскоре получит западную бронетехнику. Повлияет ли она на ход войны?
  "Российские танки, включая хваленую "Армату", не будут иметь шансов". Украина вскоре получит западную бронетехнику. Повлияет ли она на ход войны?
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу
  Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире
  "Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарков. Герой "Холостяка" отреагировал
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарков. Герой "Холостяка" отреагировал
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 