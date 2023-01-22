  "Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире

"Как я люблю такие рецепты! Просто, бюджетно и вкусно! Такие кексы можно готовить с разными начинками и декором. Получаются вкусные, мягкие, влажные", – анонсировала рецепт блогер.
Для приготовления 12 кексов понадобится:
В емкости соединяем муку, соду и какао. Отдельно смешиваем до однородной массы яйцо, сахар, кефир и подсолнечное масло. Всыпаем во вторую емкость содержимое первой и замешиваем тесто.
Его разливаем в формы, застеленные бумажными формочками.
Кексы выпекаем в разогретой до 170 °С духовке в течение 30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой – она должна оставаться сухой. Для декора кулинарный эксперт рекомендует использовать сахарную пудру.