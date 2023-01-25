Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2023
 
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Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта

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Винегрет по рецепту Клопотенко подается со специальным соусом
Винегрет по рецепту Клопотенко подается со специальным соусом
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор, кулинарный эксперт и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко 24 января в Instagram показал, как готовит зимний салат – винегрет.

"Винегрет с винегретом. Поскольку во всем мире винегрет знают как соус, а вы знаете как салат, я решил объединить эти два знания. И вот что мы имеем. Две свеклы, две моркови и два картофеля варите или запекаете. Нарезаете кубиками одинакового размера, добавляете 250 г белой консервированной фасоли и специи. Можете брать даже готовую смесь специй для салата", – отметил кулинар.

Для приготовления соуса нужно 4 ст. л. оливкового масла смешать с 1 ч. л. сладкой горчицы и столовой ложкой винного уксуса или лимонного сока. Добавить соль, перец по вкусу. Заправить салат соусом.

"Смешиваете и наслаждаетесь прекрасным зимним салатом", – написал Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: соль, ресторатор, горчица, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, салат, соус, картофель
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