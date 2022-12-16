Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн

За деньги, вырученные от продажи портрета Зеленского, будут закуплены генераторы в школы Киевской области Фото: president.gov.ua

"На благотворительном аукционе Forbes Ukraine в Киеве портрет Зеленского, который был снят 19 апреля 2022 года в Киеве для обложки журнала TIME, был продан за 6 млн грн. Все деньги пойдут на приобретение генераторов для школ в Киевской области. А хотелось собрать деньги на покупку хотя бы одного генератора для школы в Богдановку", – написал он.

Чекменев отметил, что портрет Зеленского купил украинский предприниматель Александр Конотопский, СЕО Ajax Systems.