"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали

О госпитализации стало известно от самой Догилевой. Она рассказала об этом в своем посте, но поскольку аккаунты актрисы настроены так, что их могут видеть только те, кого она приняла в друзья, широкой общественности стало об этом известно не сразу. Постом Догилевой поделилась у себя в Instagram-сторис ее подруга, актриса Мария Шукшина.

"Да, я в ковидном отделении 23-й больницы и у меня, по мнению врачей, все неплохо. Поступила я сюда вчера, потому что замучалась лечиться дома и сбивать все время температуру", – написала Догилева в закрытом посте.

Артистка указала, что еще в январе этого года вколола себе вакцину и "посчитала, что совершенно неуязвима, потеряла осторожность".

Догилева попросила всех не повторять ее ошибок.

"Болезнь очень коварная, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности", – предупредила актриса.

Скриншот: shukshina_maria / Instagram