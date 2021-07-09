Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2021
 
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"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Догилева сама вызвала "скорую", поскольку неделю не могла сбить температуру
Догилева сама вызвала "скорую", поскольку неделю не могла сбить температуру
Фото: Людмила Казар / Facebook

Российская актриса Татьяна Догилева госпитализирована с коронавирусом. В больницу 64-летняя артистка попала еще 7 июля, но информация об этом появилась лишь сейчас.

О госпитализации стало известно от самой Догилевой. Она рассказала об этом в своем посте, но поскольку аккаунты актрисы настроены так, что их могут видеть только те, кого она приняла в друзья, широкой общественности стало об этом известно не сразу. Постом Догилевой поделилась у себя в Instagram-сторис ее подруга, актриса Мария Шукшина.

"Да, я в ковидном отделении 23-й больницы и у меня, по мнению врачей, все неплохо. Поступила я сюда вчера, потому что замучалась лечиться дома и сбивать все время температуру", – написала Догилева в закрытом посте.

Артистка указала, что еще в январе этого года вколола себе вакцину и "посчитала, что совершенно неуязвима, потеряла осторожность".

Догилева попросила всех не повторять ее ошибок.

"Болезнь очень коварная, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности", – предупредила актриса.

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Скриншот: shukshina_maria / Instagram

Контекст:

Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в деревне Ново-Михайловское в Московской области. В 1978 году окончила Российский институт театрального искусства, после семь лет служили в Московском театре имени Ленинского комсомола. С 1985 года работала в Московском драматическом театре имени Ермоловой, который покинула в 2012-м.

Популярность пришла к Догилевой в 1980-х после съемок в фильмах "Покровские ворота", "Блондинка ща углом" и "Забытая мелодия для флейты".

В марте 2014 года, с началом российской агрессии, Догилева выступила против политики президента РФ Владимира Путина по отношению в Украине. "И опять по телеку трындят, что кругом нашей страны одни проклятые враги, только теперь и украинцы врагами вдруг стали", – писала тогда в своей колонке для "Сноб" актриса (сейчас колонка недоступна, остались лишь перепечатки).

Теги: Татьяна Догилева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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