После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"

Украинская певица Оля Полякова обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена с избыточным весом.
"Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже два года выгляжу так! Фух, камень с души!" – написала певица.
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Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже 2 года выгляжу так! Фух камень с души!
"Оля даже в теле красотка", – написал фолловер oleksandr.cher.
"Значит идем в шоу "Зваженi i щасливi", – добавила подписчица alexandra_nevmyvaka.
Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.