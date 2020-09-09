После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"

Украинская певица Оля Полякова показала, как выглядит в размере plus size.

Полякова: Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена с избыточным весом.

"Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже два года выгляжу так! Фух, камень с души!" – написала певица.

"Оля даже в теле красотка", – написал фолловер oleksandr.cher.

"Значит идем в шоу "Зваженi i щасливi", – добавила подписчица alexandra_nevmyvaka.

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.